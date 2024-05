Mezi úspěšností země ve sportu a v hospodářství nelze dávat rovnítko z mnoha důvodů. Přesto pokud sledujeme takový sport, jakým je lední hokej, což je masový sport generující obrovské příjmy a nesoucí stejně tak velké výdaje, může dlouhodobá výkonnost přece jen něco naznačovat.

Kanada je hokejovou špičkou po celou dobu, co se tento sport hraje, a svou dominanci potvrzuje výsledky i za poslední léta. Kromě toho, že do Česka přijíždí obhajovat titul mistrů světa, zlato získala i v roce 2021. Díky těmto úspěchům je historicky nejúspěšnější zemí, má více titulů než Rusko a Sovětský svaz dohromady.

Sportu stejně jako kvalitě života přeje dlouhodobá ekonomická a politická stabilita. Zatímco sázka na budoucího mistra světa v daném roce je vždy velmi nejistá, odhad toho, kdo získá nejvíc titulů například v příštích deseti letech, by patrně přinesl mezi fanoušky mnohem větší konsenzus.

A tak jako Kanada skýtá vždy jistotu herní kvality, platí její ekonomika za stabilní a přívětivé prostředí pro investory. To se veze na vlně sousedství s USA. Tomu také odpovídá výnosnost investic do technologických společností, které za posledních pět let vykázaly nejvyšší výkonnost.

Index kanadských blue-chips TSX60 za posledních pět let zpevnil téměř o 32 procent, když sektor technologických společností vzrostl téměř o 98 procent. Následovaly průmyslové firmy (76,26 procenta), firmy produkující spotřební zboží (56,85 procenta) a společnosti dodávající suroviny a materiály (49,7 procenta).

Vzestup kanadského indexu sice nedosahoval rekordních růstových čísel amerických indexů jako S&P 500, ale pro konzervativní investory může být prozíravější volbou. Té nahrává aktuálně větší politická stabilita a nižší veřejný dluh Kanady v porovnání s USA.

Ať už letos v Praze zvedne zlatou trofej nad hlavu jakýkoli tým, nic se tím nezmění na jednoduchém vztahu, kdy dlouhodobá ekonomická atraktivita země stimuluje nejen investice do kapitálových aktiv, ale i do veřejné prospěšnosti, včetně tak nákladného sportu, jakým je lední hokej.