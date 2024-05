V letošním roce trhům zatím dominovala měnová politika a sázky na ni zůstanou klíčovým hybatelem i nadále. Nicméně do popředí se začne drát politika. Tento měsíc se konají klíčové volby v Jižní Africe a v Indii. V červnu čekají Evropskou unii volby do evropského parlamentu, tolik důležité pro automobilky a náš středoevropský „Detroit“. Prim však budou hrát listopadové volby v USA.

Šance obou kandidátů – Joea Bidena a Donalda Trumpa – na prezidenta jsou vyrovnané a pravděpodobně ani jedna strana nedokáže získat pozici prezidenta spolu s kontrolou Kongresu. To by mělo zablokovat prosazení výraznější stranické agendy a omezit dopad voleb na trhy. Zvolení Donalda Trumpa by bylo vnímáno jako pozitivní pro americké akcie. Už jako prezident razil nižší daně pro firmy i bohaté a spolu s republikány je odpůrce přísnější regulace, která firmám přináší dodatečné náklady.

Jeho zvolení by naopak bylo negativním signálem pro akcie v Evropě, v Číně a pro firmy a trhy citlivé na rozvoj mezinárodního obchodu. Agenda spojená s ochranou trhu a cly patří v USA mezi pravomoci prezidenta, čehož Donald Trump v minulosti agresivně využíval i za cenu konfliktů s americkými spojenci v čele s Evropskou unií. Je taktéž mizivá šance, že by Trump umožnil efektivnější zdanění či přísnější regulaci amerických technologických gigantů ze strany cizích vlád.

Z pohledu dluhopisů není rozdíl mezi oběma kandidáty tolik zásadní. Fiskální konsolidace není prioritou ani jednoho z nich, i když v případě vítězství demokratů by bezpochyby následovaly snahy o vyšší zdanění firem a bohatých. V neposlední řadě je nutné brát v potaz vysoký věk obou kandidátů. Náročná předvolební kampaň bude pro oba velice vyčerpávající a nelze vyloučit, že některého z nich v jejím průběhu zradí zdraví. Ostrý start kampaně je přitom za rohem.

Již na 27. června je naplánována první televizní debata kandidátů a lze proto očekávat, že vyhrocená rétorika a nejistota se začnou negativně podepisovat na výkonnosti finančních trhů již v následujících měsících.