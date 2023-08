Výnosová křivka je obecně grafické znázornění úrokových sazeb dluhopisů s různou dobou splatnosti vydaných státem nebo podnikem. Vykresluje výnos (úrokovou sazbu) dluhopisu v závislosti na době do splatnosti, obvykle v rozsahu od krátkodobých po ty dlouhodobé. Nejčastěji se pozoruje u státních dluhopisů, zejména u těch emitovaných americkou vládou, a má obvykle tři hlavní tvary:

Normální výnosová křivka: dlouhodobé dluhopisy mají vyšší výnosy ve srovnání s krátkodobými dluhopisy. To je „normální“ stav, který naznačuje, že investoři očekávají v budoucnu stabilní růst ekonomiky.

Plochá výnosová křivka: krátkodobé a dlouhodobé výnosy jsou podobné. To může naznačovat nejistotu ohledně budoucího směřování ekonomiky.

Inverzní výnosová křivka: výnosy na krátkodobějších dluhopisech jsou vyšší než na dlouhodobých dluhopisech. To je považováno za varovné znamení blížící se recese, protože to naznačuje, že dluhopisoví investoři jsou pesimističtí ohledně budoucích vyhlídek ekonomiky.

Schopnost výnosové křivky předpovídat recesi je založena na moudrosti dluhopisového trhu, který je větší než akciový trh a lépe předvídá makroekonomické a politické události. Když se výnosová křivka invertovala (krátkodobé výnosy se staly vyššími než dlouhodobé výnosy), byla to v minulosti spolehlivá předzvěst hospodářského poklesu. Ačkoli to může znít téměř magicky, má to své opodstatnění. Mechanismus této předpovědi lze vysvětlit následovně.