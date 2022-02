Válka je to nejhorší, co může člověk zažít. Bohužel naše válka začala před několika lety, je to válka za lidská práva, svobodu a právo volby. Evropa a Západ mnohé problémy ignorovaly s vysvětlením, že „politika je složitá věc“ nebo že my, obyvatelé Ruska, si své vnitřní problémy musíme řešit sami.

Již asi osm let žiji v České republice a prostřednictvím svého umění se snažím „vyprávět“ o všech zvěrstvech, která se v mé zemi dějí. Svým způsobem jsem se snažila varovat obyvatele České republiky, že tyranie má následky.

Tolerance Evropy vychovala diktátora, a jak je známo z historie, tyrani se nikdy nezastaví pouze u své země, snaží se překročit její hranice. Vnitřní se vždy stává vnějším.

Nyní je čas nazývat věci pravými jmény: nazývat vrahy vrahy, nazývat lež lží. Musíme přestat ignorovat předchozí neadekvátní kroky kremelské vlády.

Putin je starý, on i jeho okolí tomu rozumí. Ukrajina by v jistém smyslu měla být jeho posledním „vítězstvím“, aby se jeho jméno zvěčnilo v historii, byť tak sofistikovaným způsobem. K mé lítosti tito lidé nemají žádné morální pokyny a všemi způsoby dávají najevo svou neúctu, neúctu jak ke svým občanům, tak k lidstvu jako celku. Považujíce nás za pěšáky a otroky, zničili v nás, v občanech Ruska, víru a naději a nahradili ji strachem. Proto je právě teď důležité nebát se publicity, i když to bude mít následky. Hlavně pro lidi, kteří žijí v Rusku.

Vladimir Putin a jeho okolí z nás udělali „spoluviníky“ této hrůzy, ale trvám na tom, že veškerou odpovědnost nese pouze Kreml, nikoli mírumilovní občané Ruska a Ukrajiny.

Jsem proti válce.