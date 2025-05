Již delší dobu slýcháváme, že vy, majitelé a manažeři podniků, nemáte jinou možnost než odejít do Spojených států nebo do Číny. Všem vám říkám jasně a zřetelně: To není pravda! Naopak, nyní je čas zvolit si Evropu.

Zaprvé proto, že volba Evropy znamená volbu síly jedinečného demokratického modelu, který spojuje hospodářský úspěch s právním státem, dekarbonizací, sociálním pokrokem a respektem k jednotlivci. Může to znít naivně, ale není tomu tak. V době, kdy se politiky některých zemí mění ze dne na den, nabízí tento model dlouhodobou předvídatelnost, která je nezbytná pro každého, kdo chce investovat.

