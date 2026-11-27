Andrej Babiš je znám tím, že miluje čísla. Občas je ze sebe chrlí bez kontextu. A bez něj, jak známo, žádné číslo nemá valný smysl. Ohledně pomoci Ukrajině ale má v jednom ohledu pravdu, když vytahuje čísla ukazující, kolik tato pomoc stojí.
Babiš se pozastavuje nad velikostí částky, kterou Ukrajina potřebuje. V Bruselu to na schůzce lídrů zemí Evropské unie vyjádřil svým osobitým způsobem: „Každý rok budeme Ukrajině platit 135 miliard eur? A dokdy, kolik let? 10, 20, 30 let nebo co je to za strategii?“ A ohradil se proti tomu, aby podpora Ukrajině šla ze společného evropského rozpočtu. S ním má úplně jiné úmysly. „37 let po revoluci nemáme dálnici do Rakouska, nemáme dokončenou páteřní dálniční síť,“ konstatoval. Evropské peníze nikoliv pro Ukrajince, ale pro české lidi, sdělil v Bruselu.
Co se dočtete dál
- Proč má Babiš pravdu, že Ukrajinu nelze podporovat z evropského rozpočtu.
- Proč ale jeho další kroky vůči Ukrajině přímo ohrožují bezpečnost Česka.
- Jak by se premiér musel zachovat, pokud by chtěl tuto bezpečnost skutečně hájit.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace