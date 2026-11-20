Grand Theft Auto je hra, ve které hlavní role patří zločincům. Hra se proslavila zobrazením brutálního násilí a možností terorizovat celá města vojenskými zbraněmi včetně granátometů. Ještě větší morální paniku před dvaceti lety vyvolala modifikace Patricka Wildenborga „Hot Coffee“. Ta hráčům odemkla běžně nedostupnou část hry Grand Theft Auto: San Andreas, v níž se hlavní hrdina mohl intimně stýkat se svou herní přítelkyní a hráč průběh soulože aktivně ovládal.
Lepší reklamu si hra nemohla přát, přestože krátkodobě způsobila vydavatelské firmě Take2 náklady ve výši 24,5 milionu dolarů kvůli povinnosti stáhnout hru z prodeje a změnit označení věkového limitu na nejvyšší stupeň Adults Only.
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