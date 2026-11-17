Prolhaný americký miliardář potká ruského válečného zločince a čínského komunistického aparátčika. Vypadá to jako začátek klasického vtipu z dob socialismu, ale ve čtvrtek to bude realita summitu v čínském Šen-čenu, kde se potkají prezidenti Donald Trump, Vladimir Putin a Si Ťin-pching. Jejich schůzka bude sice jen „na okraj“ summitu zemí Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC), ale už se jí začalo přezdívat „nová Jalta“, nebo „Jalta 2.0“ v narážce na summit, který stanovil rozdělení sfér vlivů v Evropě po konci druhé světové války.
Nepochybně by se tři výše jmenovaní muži také rádi zapsali do historie jako Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill a Josif Stalin v roce 1945. Existuje ale řada důvodů, proč se tak stát nemůže. Nejdůležitější jsou tři: První se jmenuje Donald Trump, druhý Vladimir Putin, třetí .
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