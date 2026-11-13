Francouzské veřejné finance se dostávají do fáze, kdy o jejich dalším vývoji nebude rozhodovat pouze stav ekonomiky, ale především důvěra finančních trhů. Překvapivé ponechání ratingu ze strany Moody’s ukazuje, že fundamentální situace Francie není natolik kritická, jak by naznačoval prudký růst rizikové prémie na dluhopisových výnosech. Výrazné rozšíření úrokového rozpětí (spreadu) mezi francouzskými vládními dluhopisy (OAT) a německým Bundem lze proto interpretovat spíše jako přechod trhu do nového, rizikovějšího režimu.
V loňském roce Francie s podílem dluhu na HDP na úrovni 116 procent obsadila v rámci EU z hlediska zadlužení třetí nejhorší místo. Aktuální růst výnosů jejích dluhopisů tak zdražuje obsluhu vysokého dluhu, což budí obavy. Současně však právě vysoké náklady financování mohou být jediným dostatečně silným impulzem, který přiměje politickou reprezentaci k nepopulárním úsporám. Paradoxně tak může platit, že „lékem na vysoké spready jsou vysoké spready“.
Dobrým příkladem může být Itálie v roce 2018. Koalice Ligy a Hnutí pěti hvězd původně prosazovala program odpovídající fiskální expanzi kolem. Rostoucí výnosy státních dluhopisů a konflikt s Evropskou komisí však koalici přiměl k ústupu od těchto plánů. Deficit nakonec v roce 2019 klesl na 1,5 procenta HDP. Tržní tlak se tak ukázal jako účinnější fiskální brzda než samotná evropská pravidla.
Zároveň je Francie v jiné pozici než země zasažené dluhovou krizí eurozóny po roce 2010. Země nemá srovnatelnou kombinaci vysoké vnější nerovnováhy a nadměrného zadlužení soukromého sektoru. Přibližně 95 procent francouzských hypoték má navíc fixní sazbu, takže růst výnosů na domácnosti dopadá především prostřednictvím nových úvěrů. Bezprostřední ekonomický šok proto může být menší, než naznačuje samotný dluhopisový trh. Největší nejistota je ta politická. Do prezidentských voleb v roce 2027 existuje jen omezená motivace vládnoucích stran se otázkou konsolidace veřejných financí zabývat.
Výsledný scénář je proto paradoxní: Francie pravděpodobně potřebuje období nepříjemně vysokých dluhopisových výnosů, aby získala politickou vůli k jejich trvalému snížení. Rozhodující otázkou už nemusí být, zda fiskální konsolidace přijde, ale jak dlouhé období tržního napětí bude nutné, než se stane politicky nevyhnutelnou.
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