Ministr zahraničí Petr Macinka označil hokejistky za mužatky a opět nás postavil před otázku: Jsou jeho výroky balancující na pomezí provokativnosti a blbosti projevem zastydlé puberty, nebo je v nich přece jen ukrytá nějaká politická racionalita? Možná se kupodivu nakonec jedno s druhým nevylučuje.
Co se dočtete dál
- Jaká racionalita může v Macinkových pubertálních výrocích být?
- Na jaké typy voličů se skrze ně obrací?
- Jak dlouho mu bude taktika fungovat?
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