Inflace v říjnu podle předběžného odhadu zpomalila ze zářijových 2,5 na 2,4 procenta. Proč by tedy měla ČNB ve čtvrtek zvedat sazby? Ovoce a zelenina letos na podzim nepodražily tolik jako loni a u nafty pomohla nižší spotřební daň. Ve službách ale zdražování nepolevuje. Už v září dosáhla jádrová inflace 3,1 procenta, zatímco ČNB ve své srpnové prognóze čekala 2,9 procenta.
Větší starost než říjnová desetina mi dělají lednové ceníky. Dražší energie mohou začátkem roku poslat inflaci nad tři procenta. ČNB cenu plynu na burze neovlivní. Může ale ovlivnit, s jakou inflací budou počítat firmy při sestavování ceníků a zaměstnanci při vyjednávání o mzdách. Průměrná mzda ve druhém čtvrtletí vzrostla o 6,4 procenta a vláda chce příští rok vydat na platy o 34 miliard korun víc. V létě přitom ČNB počítala s tím, že rozpočtová politika bude v roce 2027 působit na růst ekonomiky neutrálně.
Snad nejsilnější argument pro vyčkávání najdeme na finančním trhu. Tříletá swapová sazba, která ovlivňuje cenu hypoték, se od začátku války v Íránu do října zvýšila zhruba o půldruhého procentního bodu, téměř na 4,9 procenta. Domácnosti už na dražší hypotéky reagují slabším zájmem. A každá koruna navíc za energie bude rodinám chybět jinde. Firmám s vyšším účtem za plyn zase zbude méně na investice.
Inflační očekávání jako test důvěryhodnosti. Riziko cenově-mzdové spirály je nízké jen, když domácnosti a firmy centrální bance uvěří
Americké volby do Kongresu přinesly jasnější výsledek, než trhy čekaly. Americké akciové futures sice po volební noci klesly až o dvě procenta, ztráty ale během dopoledne smazaly. Bankovní radě tak ubyl jeden důvod vyčkávat kvůli nervozitě v zahraničí.
Čekám, že ČNB ve své nové prognóze zvýší odhad inflace pro rok 2027 a naopak mírně sníží výhled růstu zejména pro letošek. V Raiffeisenbank pro příští rok počítáme s inflací 3,2 procenta a růstem ekonomiky o 2,2 procenta. Přikláním se ke čtvrtečnímu zvýšení sazeb o čtvrt bodu na čtyři procenta a pak k delší pauze.
Čekat, až si dražší energii z letošních faktur započítáme i do příštích mezd, by nakonec mohlo vyjít dráž.
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