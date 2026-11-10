Veřejnost sleduje nové AI modely a miliardové investice technologických gigantů. Skutečný boj o AI infrastrukturu se ale vede o megawatty, připojení k síti a dlouhodobé smlouvy se zákazníky. A právě fyzická infrastruktura může být nejodolnější vrstvou celého AI boomu.

Přes dvacet let stavím a provozuji datacentra. Za tu dobu se v oboru otočila jedna základní věc. Dřív bylo nejtěžší sehnat peníze a zákazníky, elektřina byla samozřejmost. Dnes je to naopak. Investor může mít kapitál, pozemek i zákazníka, a přesto nepostaví nic, protože nemá smlouvu o připojení k síti. V okolí Frankfurtu, Amsterdamu nebo Dublinu se na nové velké připojení často čeká až do třicátých let.

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Co se dočtete dál

  • Jak se mění cena pozemků podle zajištěného příkonu.
  • Kolik stojí vybudování 100 MW datacentra v Evropě bez počítačů.
  • Jak se datacentra běžně financují a jaké požadavky kladou banky na smlouvy a zajištění.
  • Jak rozdílné jsou podmínky výstavby a provozu datacenter v Evropě a v USA.
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