Patří mezi největší evropské vlastníky a stavitele průmyslových a logistických parků. CTP pronajímá moderní haly výrobním firmám, obchodníkům i přepravcům, především ve střední a východní Evropě. Celkem spravuje přes 15 milionů metrů čtverečních ploch, z toho zhruba třetina je v České republice. Přestože se jejímu podnikání daří, letošní vývoj akcií na pražské burze tomu příliš neodpovídá. Jejich cena od začátku roku klesla zhruba o 30 procent, což koresponduje s negativním vývojem celého evropského realitního sektoru.
Jedním z důvodů poklesu jsou vyšší úrokové sazby na finančních trzích. Pro developerské společnosti znamenají dražší financování a investoři současně požadují vyšší výnos ze svých investic, což tlačí ceny akcií níže. CTP má navíc poměrně vysoké zadlužení. Její běžné podnikání však zůstává robustní, obsazenost areálů se drží kolem 93 procent a poptávku podporuje i snaha globálních firem přesouvat výrobu a sklady blíže evropským zákazníkům.
Za prvních devět měsíců letošního roku CTP zvýšila příjmy z pronájmu o 12,5 procenta. Objem nově uzavřených pronájmů meziročně vzrostl o téměř čtvrtinu. Roční objem nájemného podle současných smluv už dosahuje 871 milionů eur. S dokončováním dalších budov firma očekává, že v roce 2027 dosáhne hranice jedné miliardy eur ročně. V rámci výsledků za třetí kvartál potvrdila také letošní výhled zisku z běžné činnosti, který počítá s růstem přibližně o desetinu. Na příští rok očekává opět dvouciferné zlepšení. V říjnu firma navíc oznámila záměr odkoupit vlastní akcie až za 100 milionů eur, když podle vedení jejich současné ocenění nereflektuje hodnotu portfolia a rozvojových projektů.
Čistá hodnota aktiv dosahuje zhruba 21 eur, což je při ceně akcií v blízkosti 12 eur diskont zhruba 40 procent. Sleva vůči hodnotě aktiv neznamená zaručený výnos, hodnota nemovitostí vychází z odhadů a může se v čase měnit. Pokud ale firma naplní své plány, současný propad může být pro dlouhodobé investory z mého pohledu zajímavou investiční příležitostí.
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