V polovině mandátu prezidentské administrativy se v USA konají volby do obou zákonodárných komor – do Sněmovny reprezentantů i do Senátu. Často vidíme, že vládnoucí administrativa mívá tendenci v poločase svého vládnutí dostávat spíše nelichotivé známky, což se promítá do zisků opozice v počtu mandátů do obou komor.
Volby do Kongresu se odehrají v úterý 3. listopadu, obměněný Kongres však zasedne poprvé až 3. ledna 2027. Předpovědi z více zdrojů naznačují úspěch Demokratické strany. Z historie známe, že politické události většinou mívají na akciové trhy omezený a krátkodobý dopad a klíčový je vývoj zisků firem. Podívejme se na něj – probíhající výsledková sezona za třetí kvartál přináší uspokojivá čísla. Zisky americkým firmám meziročně rostou zhruba 27procentním tempem, tady není důvod k obavám. Kapitalismus a peníze si vždy zvládly najít svoji cestu, motivace k ziskovému podnikání je nejsilnější investorskou motivací.
Může se však stát, že politika zvládne trhy rozkolísat. Pro investory je důležité, aby volby proběhly, dle předem známých pravidel, a hlavně aby jejich výsledek byl oběma stranami politického spektra uznán. Možná se tady dostáváme na tenčí led, o čemž se budeme moct přesvědčit právě v uvedeném časovém rozpětí dvou měsíců.
Co se týká ekonomických dopadů, Demokratická strana se poměrně hlasitě vyjadřuje k nedostatečné regulaci výstavby datacenter. Těch totiž napříč Spojenými státy vyrostlo velké množství. Ne vždy jsou takové stavby populární, ovlivňují totiž lokální energetické toky a leckde zdražují elektřinu obyvatelům v okolí. V případě očekávaného výsledku lze počítat s regulací a s možným dopadem na akcie firem z tohoto segmentu.
Rozhodne americké volby peněženka? 7 grafů odhaluje skutečný stav ekonomiky, a co čeká akciový trh
Když Donald Trump loni v dubnu oznamoval uvalení cel na skoro všechny obchodní partnery, investoři byli v šoku. Oslabovala veškerá americká aktiva – akcie, dluhopisy i dolar. To byl pro investiční svět nový pohled. Od té doby vidíme, že současná administrativa Spojené státy pro investory nezničila, ale narušila zaběhané pořádky, konvence a korelace mezi třídami aktiv.
Svět si dnes klade otázky, co je vlastně bezrizikovým aktivem. Mohou to být americké dluhopisy (v čase zadlužení USA nad 120 procenty HDP)? Mohou to být dluhopisy Německa (které ekonomicky zcela přestalo růst a jehož automobilová páteř je bolestivě nemocná)? Mohou to být třeba čínské dluhopisy (kde vyvolá hysterii i zmínka o čínském diktátorovi od slavného fotbalisty)? Samé otázky bez odpovědí.
Navzdory všemu dění posledních let si dolarový systém stále udržuje neotřesitelnou roli, případné komplikace s průběhem voleb by však byly dalším střípkem do eroze důvěryhodnosti. Profesionální investoři ale musí být schopni sestavit portfolio v každé době. Politika vytváří krátkodobý šum, na který se většinou nevyplácí reagovat.
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