Hordij Udovyčenko byl hokejista ukrajinského klubu Bilyj Bars ve městě Bila Cerkva. Bylo mu devět let, když společně s matkou Olenou v noci na 7. března 2026 zemřeli při ruském raketovém útoku na Charkov. Jeho klub o něm napsal, že miloval hokej, tým i tréninky. Vzpomíná na jeho úsměv, nasazení na ledě a radost, s níž přicházel na každý trénink.

Hordij je jedním z nejméně dvanácti hokejistů, jejichž úmrtí v důsledku ruské agrese na Ukrajině připomíná web Angels of Sport. Jediné dítě mezi nimi. Většina dospělých zemřela v uniformě, na frontě. Byli to aktivní i bývalí hráči hokeje, případně po skončení kariéry trenéři.

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