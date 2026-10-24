Na zdaleka největším letišti v Česku vládla poslední měsíce dusná atmosféra. Důvodem bylo dosazení Radomíra Lašáka na pozici šéfa Letiště Praha a změny, které tam následně rozjel. Dalo se to přitom čekat, výběr Lašáka šokoval každého, kdo dění v letectví jen trochu sledoval. Jeho podíl na pádu ČSA do bezvýznamnosti byl totiž takový, že ani víc než patnáctiletý odstup nestačil k tomu, aby na něj lidi letišti, kde měly národní aerolinky po dlouhá desetiletí hlavní základnu, zapomněli.
V pátek oznámená Lašákova rezignace, kterou údajně podal z osobních důvodů, sice přinesla úlevu, současně ale zdůrazňuje naléhavost otázky, jak mohl z nominačního procesu vyjít vítězně právě on, když se do výběrového řízení přihlásili i opravdoví odborníci včetně dlouholetého ředitele Jiřího Pose. Stín padá primárně na premiéra Andreje Babiše, kterého zradil úsudek i jeho pověstné „složky“, přičemž mu nikdo nebyl schopen výběr rozmluvit.
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