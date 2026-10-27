Technologie nám po desetiletí slibovaly to samé: méně manuální dřiny, více volného času a pohodlnější život. Umělá inteligence dnes vypadá jako nástroj, který by tento historický příslib mohl konečně doručit.

V roce 1932 filozof Bertrand Russell předpokládal, že čtyři hodiny práce denně by mohly stačit k zajištění potřeb společnosti. O téměř století později máme roboty, algoritmy a AI, přesto pracujeme dál. Když technologie ušetří čas, často ho jednoduše zaplníme dalšími úkoly. Produktivita totiž není automat na volný čas. Záleží na tom, kdo z ní těží a jak se její přínosy rozdělí.

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Co se dočtete dál

  • Kdo bude mít přístup k nejvýkonnějším AI modelům a výpočetní kapacitě.
  • Jak se budou rozdělovat produktivní přínosy AI mezi různé skupiny.
  • Jak AI změní možnosti podnikání a šanci jednotlivců zbohatnout.
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