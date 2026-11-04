Každý, kdo má v tuzemsku zkušenost s přípravou většího stavebního projektu, moc dobře ví, že největší překážkou bývá samotné získání stavebního povolení. Nekonečná kolečka po úřadech, obstarávání stanovisek, opakované doplňování dokumentace a dlouhé měsíce nejistoty jsou dnes už takovým českým koloritem. To vše prodlužuje přípravu staveb a zvyšuje náklady, které se promítají i do cen bydlení.
Novela stavebního zákona přichází s příslibem, že se to zásadně změní. Z pohledu developera ji považuji za správný krok, samotná změna pravidel ale ještě rychlejší výstavbu nezaručí.
Co se dočtete dál
- Jak bude fungovat princip jednoho razítka při povolování staveb?
- Jak se změní přístup úřadů k nedostatkům v žádostech o povolení?
- Jak novela sjednotí rozhodovací praxe stavebních úřadů?
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