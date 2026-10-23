Svět diplomacie je plný spekulací a pokusných balonků. Podle tvrzení britského deníku The Daily Telegraph se vytříbil okruh kandidátů, kteří by mohli jménem zemí Evropské unie a dalších evropských spojenců, jako je Velká Británie či Norsko, jednat o ukončení války na Ukrajině. A na seznamu několika málo jmen je i český prezident Petr Pavel.

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Co se dočtete dál

  • Proč je hlavní překážka pro případnou Pavlovu nominaci v Česku.
  • Co by totiž Petr Pavel nutně musel směrem k budoucnosti Ukrajiny dojednat.
  • Co je hlavní překážkou pro to, aby nějaká jednání vůbec začala.
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