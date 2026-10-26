Že je ve státní správě nemalý prostor pro vyšší efektivitu, zejména kvůli zbytečným procesům, není žádné tajemství. Navržené plošné škrty desetiny úřednických míst ale začínají od špatného konce. Šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha chce úřady k vyšší efektivitě přimět plošným škrtem, který vládě navrhla na konci září. Logika je zřejmě následující: vytvořit tlak, aby si úřady samy našly, co dělat nemusí.
Razantní škrt někdy může dávat smysl i bez předchozí analýzy. Právě nedostatek lidí totiž rychle ukáže, které činnosti jsou nezbytné a bez kterých se organizace obejde. Firmy toho běžně využívají. Netflix v roce 2001 propustil zhruba třetinu ze 120 zaměstnanců. Menší tým pak odváděl víc, protože zůstali ti nejlepší, a zakladatel Reed Hastings na tom později postavil firemní kulturu takzvané hustoty talentu.
Co se dočtete dál
- Které činnosti lze zrušit bez legislativní změny a které vyžadují novelu zákona?
- Jaký je reálný rozsah úspor na platech?
- Jaké dopady na kvalitu služeb by škrty mohly způsobit?
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