Nadšení kolem umělé inteligence začíná narážet na první vážnější pochybnosti. Akcie, které ještě nedávno lámaly rekordy, se dostávají pod tlak a investoři začínají přehodnocovat, kolik jsou za příslib technologické revoluce ochotni zaplatit. O prasknutí AI bubliny ale zatím hovořit nelze. Nasdaq 100 od historických maxim oslabil pouze o šest procent, což je po předchozím růstu spíše běžná korekce než známka plošného kolapsu.
U některých titulů je však výprodej mnohem výraznější – nejvíce trpí právě největší letošní hvězdy. Micron za poslední měsíc ztratil 14 procent, AMD 13 procent a korejští výrobci pamětí Samsung a SK Hynix odepsali dokonce 18, respektive 26 procent. Přesto zůstávají letošní výnosy mimořádné. Třeba AMD je od začátku roku stále přibližně o 150 procent výše. Takový rozpor dobře ukazuje, jak prudký byl předchozí růst a jak rychle se může změnit nálada investorů.
Trh začíná řešit, zda se obrovské investice do AI skutečně vyplatí. Datová centra, čipy a výpočetní infrastruktura stojí stovky miliard dolarů, ale rostoucí výkon ještě automaticky neznamená odpovídající zisky. Nervozitu podporují také zprávy o slabších tržbách OpenAI a pochybnosti kolem valuace společnosti Anthropic před očekávaným IPO. Investoři už nechtějí slyšet pouze příběh o revoluční technologii. Chtějí vidět, kdy a jak se promění v peníze.
Investoři podceňují v souvislosti s AI prakticky všechno, říká odborník z Wall Street
Dalším rizikem je sílící konkurence. Čínští výrobci paměťových čipů mohou postupně tlačit na marže zavedených lídrů, jako jsou Samsung a SK Hynix. Zejména společnost CXMT dělá v posledních týdnech velké pokroky. Případné zpomalení investic do AI by tak nezasáhlo jen americké technologické giganty, ale celý dodavatelský řetězec.
Umělá inteligence může zásadně změnit ekonomiku, aniž by každá akcie spojená s jejím rozvojem byla dobrou investicí. Současný výprodej proto lze zatím vnímat spíše jako zdravou korekci a návrat k realitě než jako konec AI boomu. Rozhodující bude, kdo dokáže obrovské investice proměnit v dlouhodobé zisky. A o tom nám více napoví aktuální výsledková sezona.
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