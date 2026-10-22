Úrokové trhy působí růstem sazeb mnohým bolehlav. Investoři do dlouhých státních dluhopisů jsou letos minus 10 %. Vlády čelí výhledu dražšího financování schodků a hlavně refinancování často rekordních objemů dluhu.

Ušetřeny nejsou ani domácí firmy, které se financují v euru. Úvěry na plovoucí sazbě EURIBOR letos zdražily zhruba o 50 bazických bodů kvůli dvěma zvýšení sazeb ECB. Ale sazby na pět let narostly na 3,5 %, což je o 100 bazických bodů výše od začátku roku. Je to výše než vrchol předchozího úrokového cyklu ECB ve 2023. Tím potvrzují dlouhodobý trend nahoru, kdy vyšší maximum následuje po vyšším minimu těsně pod 2 % ve 2024. Pohled na grafy dává neodbytnou otázku, zda se posouvá úroveň úrokových sazeb do dlouhodobých propočtů investic, a také na jakou úroveň tržních sazeb v případné korekci předchozího nárůstu čekat k zamknutí úrokových nákladů na dlouho.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký je dopad vyšších sazeb na domácí firmy, které jsou financované v eurech?
  • Jakou úroveň sazby je dobré zvažovat při plánování dlouhodobého fixování úrokových nákladů?
  • Jakou strategii nasadit při výpočtu cílové sazby?
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.