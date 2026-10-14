Nejnovější ekonomická prognóza Mezinárodního měnového fondu nevykreslila příliš povzbudivý výhled české ekonomiky. Zatímco Evropská komise i české ministerstvo financí pro rok 2027 shodně očekávají zrychlení růstu na 2,4 procenta a Česká národní banka dokonce na 2,7 procenta, MMF počítá se zřetelně slabším 1,9 procenta.
Pokud nakonec realita dá za pravdu spíše skeptičtějšímu měnovému fondu, bude to pro Česko nepříjemné, ale ne přímo nebezpečné. Růst lehce pod dvěma procenty by šlo stále označit jako slušný, byť jsme doufali ve víc. Podstatně temnější scénáře se nicméně rýsují v případě, že se v blízké budoucnosti naplní některá fondem diskutovaná rizika.
Tím prvním je eventualita, že v dohledné době nedojde k uklidnění na energetických trzích a současné „astronomické“ ceny ropy a plynu se stanou na nějakou dobu „normálními“. To by významně poškodilo všechny dovozně-energeticky náročné ekonomiky, mezi které jednoznačně patříme.
Hrozby podle MMF: Dluhy jako světová brzda a umělá inteligence coby tsunami pracovního trhu
Druhým je možnost případné prudší korekce cen aktiv v důsledku splasknutí AI bubliny. Nikdo pochopitelně nemůže vědět, zda se v bublině nacházíme, natož kdy splaskne. Je nicméně pravda, že investice do AI technologií narostly do tak masivních rozměrů, že jejich zaplacení by vyžadovalo růst produktivity v rozměrech, které zatím jaksi nepozorujeme.
Pokud by skutečně (nedejbože) v brzké době došlo k souběhu globální energetické krize a finanční korekce, všechny zraky se opět upřou na stát, který v takových situacích má ekonomiku stabilizovat. Tedy pokud ještě může.
Pro srovnání – před příchodem covidu si Česko půjčovalo za úrok cca 1,5 procenta, dlužilo 30 procent svého HDP a mělo přebytek celého vládního sektoru (tedy včetně samospráv a pojišťoven) 17 miliard. Nyní si půjčujeme za 5,3 procenta, dlužíme 45 procent HDP a máme deficit 236 miliard.
Takže zatímco během pandemie vláda mohla prostě bouchnout do stolu a zasypat ekonomiku půjčenými stamiliardami, nyní reálně hrozí, že pokud bychom se pokusili o totéž, finanční trh nám zamítavě řekne: „sorry jako“.
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