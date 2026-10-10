Američtí republikáni mají pod vedením Donalda Trumpa nyní jednu z nejhorších pozic před volbami, jakou v posledních dekádách zažili. Jdou proti nim rostoucí ceny ropy včetně pohonných hmot, válka v Íránu a její dopady a nejnižší podpora prezidenta před kongresovými volbami – midterms – za dlouhou dobu.
Podle deníku Wall Street Journal v posledních dnech řada průzkumu veřejného mínění posunuje šance na vítězství ve kongresových volbách ve prospěch demokratů, takže scénář, že ovládnou obě komory, Senát i Sněmovnu reprezentantů, už je velmi realistický.
Co se dočtete dál
- Proč opravdu Trump ustoupil Putinovi
- Co je hlavním cílem amerického prezidenta
- V čem byl skutečně důležitý projev Marka Rubia v Řecku
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace