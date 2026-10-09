Prezident Petr Pavel se nakonec vrátil z dovolené a zúčastnil se komunálních voleb. Je to samozřejmě správné rozhodnutí. Takže jen pár rychlých poznámek.
Je úlevné vědět, že v čele státu je člověk, který není zabedněný a je schopný nejen sebereflexe, ale i nápravy chyby. „Některé chyby se napravují relativně snadno, jiné hůř a některé se nedají napravit vůbec. Chybu v plánování lze naštěstí napravit změnou plánu. Uznat chybu není jednoduché, ale když si politik váží důvěry lidí, musí to dokázat,“ prohlásil prezident.
Je zároveň dobře, že mu je jasné, že jeho chyba ho bude tak jako tak stát politické body. „Vím, co je odpovědnost a že jakákoli důvěra se získává těžko, ale hrozně snadno a rychle se ztrácí. Za chyby se platí a já se z téhle vlastní poučil,“ řekl Pavel.
Odpůrci budou prezidentovi nepochybně dál předhazovat, že je neuvěřitelné, že vůbec o neúčasti u voleb uvažoval. Ozvali se už obvyklí podezřelí: Tomio Okamura a Filip Turek. Ten druhý jako obvykle s takovou mírou nejapností a sebestředností, že to ani nestojí za citování.
Jejich voliči a možná nejen oni, ale budou na kritiku slyšet, protože její jádro je racionální: Obětovat účast u voleb ve prospěch dovolené prezidenta nemělo ani napadnout. A pokud ho to napadlo, měl si to co nejdřív nechat vymluvit od poradců, kteří ho od rozhodnutí vytrvale zrazovali. Návrat byl opravdu v režimu last minute.
Prezident se nakonec rozhodl správně a díky za to. Bude mít ale nyní co dělat, aby společnost přesvědčil, že si skutečně uvědomil, co je v jeho pozici podstatné. Tedy, že chápe, že jako první mezi sobě rovnými (jak to sám formuloval) musí jít v klíčových momentech, mezi které volby nesporně patří, společnosti příkladem.
Návratem z dovolené, který vstoupí do dějin politologie pod názvem „na otočku z Maroka“ udělal Petr Pavel první krok k nápravě vzniklé škody. Nutná podmínka, aby škoda byla napravena zcela, je tato: Už nikdy, nebo alespoň do prezidentských voleb, podobnou chybu, která by naznačovala, že si vlastně není jistý, jestli chce funkci prezidenta zastávat, neopakovat.
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