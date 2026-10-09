S příchodem posledního čtvrtletí se nám vykreslují klíčové investiční příběhy letošního roku. Na jedné straně vidíme, že komplikace současného světa se příliš nepromítají do reportovaného firemního hospodaření a firmy – na obou březích Atlantiku – i nadále vykazují velmi dobré výsledky. To se promítá do akciového zhodnocení, které je letos (opět) nadprůměrné. Nad akciovým nebem svítí slunce. Na druhé straně se odehrává příběh dluhopisů a tady vidíme dost zamračeno.

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