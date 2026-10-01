Zatímco většina okolních zemí dělá všechno pro to, aby urychlila vyzbrojování svých armád, Česko pod současnou vládou jde opačnou cestou. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných čtyřkolových vozidel za bezmála pětadvacet miliard korun.

Otázka, kterou si položí asi každý, zní – jak je to možné? Není to tak, že současné ministerstvo obrany, které vede SPD, tedy strana, která má sympatie k Rusku a chce vystoupit z NATO, vyzbrojování armády sabotuje?

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