Na finančních trzích přibývá varovných signálů. Výnosy státních dluhopisů globálně velmi prudce rostou, kondice akciového trhu se zhoršuje a mezi investory sílí obavy. Přesto to ale ještě zatím nemusí znamenat konec růstu spojeného s umělou inteligencí. Poslední měsíce v roce, obzvlášť po volbách v USA, s sebou obyčejně přináší velkou dávku optimismu.
Úvěrový trh vysílá důležité signály, ale investiční boom může stále pokračovat, dokud mají firmy přístup ke kapitálu. Rozvoj infrastruktury pro umělou inteligenci vyžaduje mimořádně vysoké investice a část společností je při jejich financování závislá na cizích zdrojích. Dokud jim jsou investoři ochotni půjčovat, může celý investiční cyklus pokračovat.
Zajímavým příkladem je CoreWeave, která i přes vysoké finanční nároky dokázala získat miliardy dolarů a o její financování byl mezi investory značný zájem. Kapitálový trh tedy zatím zůstává optimistický. Skutečný varovný signál by přišel ve chvíli, kdy by firmy spojené s AI začaly obtížněji získávat úvěry, rostly by náklady na jejich financování a plánované emise dluhopisů či akcií by se musely v důsledku toho omezovat nebo odkládat.
Taková dynamika by mohla rychle a nepříznivě zasáhnout celý sektor. Nedostatek kapitálu by totiž omezil investice do datových center a výpočetní infrastruktury, následně poptávku po čipech a nakonec i očekávané zisky technologických firem. Současně probíhající boom na trzích akcií ale stojí primárně na očekáváních silných zisků.
Dalším rizikem je i rychlost růstu výnosů státních dluhopisů. Pro finanční systém totiž nemusí být problémem pouze jejich vysoká úroveň, ale především prudkost změny. Ta může vyvolat problémy v úvěrovém trhu i v době, kdy ekonomika jako celek ještě zůstává relativně odolná. Důležitější je nicméně nyní sledovat, zda firmy stále bez větších problémů dokážou získávat peníze. Písnička pořád hraje, ale gramofon se zadrhává čím dál víc.
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