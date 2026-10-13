Děti nejen v Česku, ale v podstatě po celém světě ztrácejí v posledních letech překvapivým tempem řadu dovedností, které byly dříve v jejich věku běžné. Například v některých testech sebekontroly a plánování dosahují horších výsledků než jejich vrstevníci před několika desítkami let. Jeden příklad za všechny: dnešní děti vykazují nižší kapacitu pracovní paměti. Jinak řečeno, mají potíže se splněním víceúkolového zadání, jako je například požadavek „jdi do pokoje, vezmi si křídu a přines sešit“. Co se to tedy s mladou generací děje? A lze tento trend upadajících dovedností zvrátit?
Chci to hned
Abychom pochopili podstatu problému, musíme se podívat do lidského mozku, konkrétně do jeho povrchové vrstvy, kde sídlí takzvané exekutivní funkce – jakýsi dirigent celého lidského chování. Do této rodiny schopností patří například pracovní paměť, tedy schopnost udržet v hlavě několik informací najednou a pracovat s nimi. Dalším členem této rodiny je sebekontrola, tedy schopnost potlačit v sobě impulz a odolat touze po okamžitém uspokojení. Tím třetím do party je pak kognitivní flexibilita, což je schopnost přizpůsobit se nečekané změně plánu nebo opravit chybu, když se věci nevyvíjejí podle očekávání. Všechny tyto tři klíčové funkce přitom u moderních dětí uvadají.
Co se dočtete dál
- Proč ochabuje sebekontrola dětí.
- Jak je důležité vrátit dětem svobodu a také možnost se nudit.
- V čem je dnešní generace dětí výrazně lepší než ty předešlé.
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