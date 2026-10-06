Francouzská společnost Mistral AI získala v novém investičním kole tři miliardy eur při ocenění přesahujícím 21 miliard eur. Jde o největší čistě akciové financování evropské technologické společnosti v historii. Kolo financování vedl Samsung Electronics, mezi hlavní investory se zařadil také Scaleup Europe Fund, spravovaný švédskou EQT, a stávající americký investor PSG Equity.

Samotná velikost transakce je působivá. Z investičního pohledu je ale zajímavější něco jiného. Mistral se během pouhých tří let postupně posunul od ambice stát se evropským konkurentem OpenAI či Anthropicu k širší roli: chce být evropskou platformou pro suverénní umělou inteligenci.

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Co se dočtete dál

  • Jak Mistral změnil strategii?
  • Jaké části infrastruktury budou klíčové pro evropskou nezávislost v AI?
  • Proč evropské burzy a veřejné trhy zatím neposkytují dostatek kapitálu a likvidity technologickým firmám?
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