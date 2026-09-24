Právě před pětatřiceti lety v říjnu 1991 odstartovala největší privatizace v dějinách českých zemí. Do Vánoc to ale se zájmem lidí vypadalo bídně, za kuponovou knížku si totiž lidé museli zaplatit 1035 korun, tehdy nemalé peníze. Málokdo si zároveň dovedl představit, jak ohromný majetek se bude rozdělovat a že mnoho upadajících socialistických podniků dostane příležitost uspět na volném trhu a překlopit se do ziskovosti.
Kuponovou horečku proto spustila až masivní reklamní kampaň privatizačních fondů, v některých případech se sliby návratnosti desetinásobku. Na kapitálový trh tedy občany přivedl marketing investičních fondů. Většina si nechtěla vybírat cílový podnik nebo sestavovat vlastní investiční portfolio. Finanční vzdělání bylo v plenkách.
Po pětatřiceti letech, kdy se finanční gramotnost v podstatě dostala školních osnov a i pamětníci mají nespočet příležitostí, kde a jak se vzdělávat nebo získat kompletní informace, však nenastala zásadní změna, pokud jde o převládající využívání investičních fondů.
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V první vlně kuponové privatizace činil poměr kuponových bodů svěřených fondům k bodům investovaným přímo přibližně 2,6 : 1, tedy 72,2 procenta oproti 27,8 procenta.
A jaký je v Česku dnes poměr těch retailových investorů, kteří preferují profesionálně spravované investiční fondy vůči těm, kteří kupují akcie přímo? Podobný, zhruba dva ku jedné. Váhy se ovšem přece jen pomalu ve prospěch drobných investorů nakupujících akcie přímo vychylují.
Více než zmíněná gramotnost k tomu ale zjevně přispívají technologie, které mají dnes lidé k dispozici a které odpovídají tomu, čím dřív disponovaly jen investiční banky a brokeři. A když se k tomu přidá prudké znehodnocení úspor, jehož jsme byli svědky v letech 2022 až 2023, zdá se, že se mnoho lidí poučilo a úspory už nenechává pasivně ležet. To potvrzuje trend poklesu podílu aktiv na běžném účtu obyvatel z posledních let.
Vzhledem k pravděpodobné nové inflační vlně bude překročení padesátiprocentního podílu investorů nakupujících akcie přímo jen otázkou času.
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