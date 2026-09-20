Andrej Babiš připustil, že ze strany Ruska čelíme hybridní válce. Je to podstatný posun, protože dosud se slovu válka vyhýbal jako Alena Schillerová slovu dluh. Dokola opakoval, že chce mluvit jen o míru. Premiéra můžeme samozřejmě pochválit, že začíná zvolna chápat realitu. Ovšem dochází k tomu hodně pozdě a především: k činům, které by prozření stvrdily, je stále daleko.

Co premiér řekl: „Ze strany Ruska čelíme hybridní válce, a proto naše zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířených proti naší zemi největší možnou pozornost.“ Šlo o reakci na vystoupení polského premiéra Donalda Tuska, který přímo varoval před novou možnou ruskou strategií – údery dronů a raket přímo proti zemím, které podporují Ukrajinu.

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Co se dočtete dál

  • Proč Babiš konečně připustil, že čelíme válečným aktům.
  • Co dokazuje, že je zatím přesto naprosto zmatený.
  • Co by měl okamžitě udělat, aby dokázal, že svá slova myslí vážně.

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