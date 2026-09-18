Když na webu České národní banky tento čtvrtek ve 14:30 zasvítilo oznámení, že bankovní rada ponechala úrokové sazby beze změny, nejednalo se o velké překvapení. Tento výsledek očekávali analytici, avizovali ho samotní radní a soudě podle nulové reakce české koruny s ním počítal i trh. Podobný konsenzus je za normálních okolností relativně běžný. V normálních časech se nicméně nenacházíme a tato selanka nemusí dlouho vydržet.
Stačí se podívat kolem nás. Evropská centrální banka jen o týden dříve sazby zvýšila a doprovodila to komentářem, že „návrat inflace k cíli může trvat déle, než se původně předpokládalo“. To lze z diplomatické hantýrky centrálních bankéřů do běžné češtiny volně přeložit jako „netušíme, co se bude dít, modlete se“. Ostatně nešlo si nevšimnout, že aktuální tržní cena ropy i zemního plynu se ve stejné době již nacházela na úrovních, které poslední prognóza ECB označovala za „nepříznivý scénář“. Tedy že realita již stačila očekávání bankéřů předběhnout, a to tím nežádoucím směrem.
Fed sazby zvýšit musel, ČNB zatím vyčkává. Proinflační rizika ji ale k vyšším úrokům také tlačí
Pikantní byl i vzkaz z USA, který dorazil jen den před zasedáním ČNB. I Američané se odhodlali sazby zvýšit a svůj hlas tomuto rozhodnutí propůjčil i Kevin Warsh, novopečený šéf Fedu. Člověk, kterého prezident Trump neskrývaně poslal do úřadu proto, aby mu doručil snížení, nikoliv zvýšení úroků. I Warsh nicméně inflační rizika nakonec vyhodnotil jako dost závažná na to, aby nepotěšil Trumpa.
A výhled do budoucnosti také není právě růžový. Do roka a do dne čeká trh od ECB, Fedu i ČNB shodně zhruba tři zvýšení sazeb. To je výrazně více jestřábí pohled, než jaký převládá mezi analytiky i u samotných centrálních bank. Trh evidentně ve vzduchu cítí výrazné inflační překvapení a je ochoten si na něj vsadit.
Finanční trh není neomylný a jeho predikce se nemusí naplnit. Rozkol mezi jím vyhlíženou inflační pohromou a relativně bohorovným mainstreamovým postojem nicméně naznačuje, že nás mohou čekat napínavé časy.
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