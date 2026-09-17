Jsme teď v tom krátkém mezidobí, kdy středoškoláci už do škamen po létě nastoupili, vysokoškolákům ještě několik dní zbývá. Snad proto se rozhořela debata, jestli by stát neměl „snížit dotace soukromým školám“. Dobrá zpráva je, že snížit takovou dotaci nelze. Ona totiž žádná neexistuje. Je nulová a snížením pod nulu bychom se dostali do záporných čísel. A tam se zatím dostali jen ve Spojeném království, kde nová vláda zavedla daň na soukromé školy – zápornou dotaci.
Státní peníze na vzdělávání se nenazývají dotace, nýbrž investice. Ekonomové dávno spočítali, že z každé takto investované koruny se ještě více vrátí ostatním lidem (i státu na daních), než kolik se vrátí samotnému žactvu. A protože tito ostatní beneficienti nemají jak zaplatit přímo tomu žákovi, aby jej či ji podpořili, dělají to hromadně tak, že odvedou daně státu a stát tuto část nainvestuje (nenadotuje!) do žáka.
Pak už jde jen o to, zda si stát tyto investice nakoupí u soukromých škol, nebo u svých státních. (Pivo si také můžeme koupit soukromé či státní.) I kdyby stát investoval na žáka u obou typů škol stejnou částku, tak by skrze soukromé ušetřil. A to nejen tím, že soukromé školy dokážou podle dat zvednout úroveň žáka efektivněji. Také tím, že soukromým platí jen za výuku. Budovy, vybavení, odpisy, školnice i kuchaře si musí rodiče v soukromých školách platit sami. Státním je zaplatí obec – tedy podsložka státu. Z daní. Tedy jestli někdo někoho dotuje, tak spíše naopak soukromé školy dotují obce, které ušetří za stavbu a provoz extra škol asi pro 150 tisíc žáků.
Soukromé školy nejsou luxus a státní příspěvek není dárek. Když jim stát sebere peníze, může za vzdělávání dětí zaplatit ještě víc
Nositelé ekonomické Nobelovy ceny prosazují, aby stát dával každému dítěti stejně hodnotnou poukázku na vzdělání a nechal na jeho rodičích, zda poukázku uplatní u státní, či soukromé školy. Ale u nás děláme dokonce opak. K penězům od obcí dostávají státní školy dokonce i zhruba o 15 procent více na výuku než soukromé! To už není investice, to je skutečná dotace. Takže pokud chceme odstranit neférové dotace, musíme udělat opak. Ne snížit platbu soukromým, nýbrž státním školám. Nebo peníze dorovnat. To jsou skutečné investice.
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