Zhoršující se přístup k hotovosti v menších obcích začíná být problém, kterého si nelze nevšímat. Úbytek poboček pošty je veřejně známý, ke slovu se ale čím dál víc hlásí i omezování hotovostních přepážek v bankách a nahlas se mluví také o budoucím úbytku bankomatů.

Řešení přitom nemusí ležet jen na bankách – prostor pro systematické řešení leží na regulátorech, pro spolupráci a hledání alternativ je zase nevyhnutelné zapojení obcí či místních podnikatelů. Pokud se ukáže, že společenský přínos služby přesahuje to, co se vejde do čistě obchodní kalkulace jejího provozovatele.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Kde a proč ubývají bankomaty?
  • Jak zohlednit společenský přínos hotovosti?
  • Jak definovat standard dostupnosti hotovosti ze strany státu?

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.