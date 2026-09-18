Letošní vývoj na globálních finančních trzích zatím přinesl výrazné rozdíly mezi jednotlivými druhy aktiv. Akcie navzdory rostoucím úrokovým sazbám dosahují velice solidních zisků, zatímco vládní dluhopisy patří mezi hlavní poražené. Výrazně zdražily také některé komodity, především ropa. Hlavním tématem letošního roku je přitom prudký růst globálních dluhopisových výnosů, za kterým stojí zejména dvě sílící obavy investorů: nepříznivá fiskální, resp. dluhová trajektorie největších světových ekonomik a nový inflační šok spojený s omezením dodávek energetických surovin z Perského zálivu.
Globální akciové trhy jsou zatím jednoznačným vítězem letošního roku. Index MSCI All Country World přidal k pátku 11. září 12,7 %, hlavní americký index S&P 500 11,9 % a americký index technologických akcií Nasdaq Composite 13,3 %. Pozoruhodná je také struktura akciového růstu. Index Bloomberg Magnificent 7, zahrnující dominantní americké technologické megakorporace, vzrostl pouze o 6,2 %. Po několika letech mimořádné koncentrace amerického trhu se tak růst podstatně rozšířil i mimo úzkou skupinu největších technologických společností.
Co se dočtete dál
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