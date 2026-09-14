Ani první polovina září nepřinesla stabilizaci pro těžce zkoušené dluhopisové trhy. Výnosy do splatnosti dluhopisů na hlavních světových trzích vzrostly o několik desítek bazických bodů. Pro desetileté eurové a dolarové dluhopisy se jedná o 20 bazických bodů, pro dvouleté dluhopisy dokonce o 30 bazických bodů.
Hlavní příčina je poměrně jednoduchá. Světová ekonomika čelí soustavnému nákladovému šoku, který se ve většině ekonomik potkává s inflací pohybující se již delší dobu nad cíli centrálních bank. Ekonomická aktivita je přitom relativně odolná a dynamika růstu se ve většině případů příliš neodchyluje od dlouhodobého trendu. V této situaci centrálním bankám nezbývá nic jiného než minimalizovat riziko roztočení inflační spirály, jak jsme to zažili před čtyřmi lety.