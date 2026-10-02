Když Ursula von der Leyenová přednesla v polovině září svůj projev o stavu unie, promluvila v okamžiku, který má pro Evropu mimořádně závažné důsledky. Geopolitické otřesy – od Putinovy války a Trumpovy Ameriky až po vzestup Číny a chaos na Blízkém východě – proměňují budoucnost Evropy v politické bojiště, a to právě ve chvíli, kdy Francie, Polsko, Itálie a Španělsko směřují ke klíčovým parlamentním volbám a Německo se vzpamatovává z vítězství krajní pravice v Sasku-Anhaltsku.

Evropští lídři proto stojí před bitvou o budoucnost Evropy. Náš nový výzkum však naznačuje, že podstatu tohoto boje možná zlehčují: nedokážou rozpoznat, jak zásadní místo Evropa v myslích lidí zaujímá, a přehlížejí klíčovou voličskou skupinu, která nezapadá do úhledného dělení na Proevropany a euroskeptiky.

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Co se dočtete dál

  • Jak Evropané v květnu 2026 vnímají budoucnost Evropské unie?
  • Jak velká je skupina „nejistých“?
  • Jak mohou proevropští politici obnovit důvěru?
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