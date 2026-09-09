Nedávný výprodej v sektoru AI infrastruktury nepředstavuje fundamentální obrat, ale spíše krátkodobý tržní výkyv, jelikož poptávka po výpočetním výkonu bude v nadcházejících letech převyšovat nabídku. Jedním z hlavních úzkých hrdel tohoto růstu je energetická propustnost, přičemž do roku 2028 se v USA očekává deficit kapacity pro datová centra ve výši 38 GW. Tato situace otevírá prostor pro poskytovatele alternativních a decentralizovaných zdrojů energie, kteří dokážou tento deficit efektivně překlenout.
Z hlediska podnikové ekonomiky je návratnost investic do AI vysoce přesvědčivá. Podle reportu banky Morgan Stanley investice pouhých dvou až pěti dolarů do výpočetních tokenů potřebných k vyřešení jednoho zadaného úkolu dokáže podniku vygenerovat jednorázovou úsporu v průměru až 55 dolarů v nákladech na lidskou práci. S očekávaným přechodem na nové generace čipů, jako je architektura Nvidia Feynman, by navíc mohla čistá marže datových center z prodeje tokenů přesáhnout 90 procent, zatímco u stávající generace Nvidia Blackwell se pohybuje kolem 60 procent. Globální výdaje na infrastrukturu jsou dále umocňovány geopolitickým přetahováním a nástupem vcelku efektivních čínských modelů, jako je Moonshot Kimi K3, což plošně pohání investice do technologické suverenity.
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Rozvoj AI infrastruktury je mimo jiné také katalyzátorem nástupu éry takzvané agentní komerce, která strukturálně zrychlí přesun spotřebitelů do online prostředí. Implementace autonomních a asistentských AI modelů do nákupního procesu má do roku 2030 posunout globální trh e-commerce, opět dle banky Morgan Stanley, na objem okolo sedmi bilionů dolarů při složené roční míře růstu devět procent. Projekce Morgan Stanley navíc ukazují, že během následujících pěti let bude více než 25 procent hrubého objemu prodejů materiálně ovlivněno AI agenty, což přinese dodatečné až šestiprocentní rozšíření celkového oslovitelného trhu. Zvýšená míra konverze u nákupních relací asistovaných umělou inteligencí přitom generuje dodatečný zisk, který dvojnásobně až trojnásobně pokrývá variabilní náklady na provoz samotných AI modelů.
Největší profit z této transformace tak vygenerují integrované platformy s obří škálou, jako jsou Amazon, Walmart či Alibaba. Tyto společnosti disponují rozsáhlou logistickou sítí, vlastním inventářem a proprietárními daty, což jim eventuálně umožňuje agentní technologie v rámci svého ekosystému plně monetizovat.
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