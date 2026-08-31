Česku patří v žebříčku rozšíření kryptoměn v retailové ekonomice šesté místo ze 43 zemí světa a třetí místo v Evropské unii. Víc než umístění mě ale zaujalo, jak k němu Česko došlo. Nemáme jeden výrazný trumf. Ani v jednom z kritérií extrémně nevynikáme, snad s výjimkou legislativního prostředí, kde máme osm bodů z deseti. Míru rozšíření kryptobankomatů a prodejen akceptujících krypto máme slušnou, ale ne vynikající, stejně jako jsme na tom v objemu retailových transakcí a podílu obyvatelstva vlastnícího kryptoměny. Vždy mezi šesti a sedmi body z 10 podle výsledků podle Cryptonomy Retail Indexu, projektu cryto4me.
Žebříček vychází z evidence 276 kamenných obchodníků a 76 kryptomatů v Česku a přes tisíc e-shopů přijímajících platby kryptem přes tuzemské brány. Kryptoaktiva drží téměř 12 procent českých uživatelů internetu, zatímco světový průměr je zhruba 10 procent. Z toho se dá usuzovat relativně přívětivé naladění lidí i firem vůči kryptoměnám a digitální ekonomice vůbec. Nepatříme mezi extrémy, ale k prvenství ve střední Evropě – jsme na tom lépe než všechny naše sousední země – nás táhne kvalitní legislativní prostředí.
Svádí to k otázce, zda se u nás kryptoekonomice daří díky politikům. Odpověď zní ano. Ale nikoli tím, že by ji aktivně podporovali. Nýbrž naopak díky tomu, že do ní nezasahují. Otevřené prostředí je předpokladem podnikavosti a v digitální ekonomice, zahrnující i kryptoměny a blokchainové technologie, to platí dvojnásob.
Česko si v žebříčku výrazně šplhlo díky zákonu č. 32/2025 Sb., který vztáhl daňové osvobození i na kryptoměny. Nevytvořil trh, uznal ten, který už existoval.
Aby ovšem nevznikla mýlka, být vysoko v používání kryptoměn není rovno žebříčkům blahobytu. Vždyť třeba v hustotě ověřených akceptačních míst nás předstihuje nejen třeba Slovensko, ale i Bulharsko. Podstatnější než vynikat v jednom směru rozvoje kryptoekonomiky je právě rovnoměrnost jejího přijímání. Ta svědčí o vyšší stabilitě i porozumění novým technologiím. A právě taková vyzrálost zpětně znamená podporu růstu vyspělosti celé ekonomiky a společnosti.
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