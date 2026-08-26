Při pohledu na množství velkých stavenišť v Praze může člověk nabýt dojmu, že zažíváme ohromný rozvoj bytové výstavby. Přesto ceny bytů dál svižně rostou, navzdory zdražování hypoték přibývá nových úvěrů a nikde nejsou vidět tisíce neprodaných bytů, které by dlouhodobě čekaly na nové majitele.
O boomu ostatně úplně nevypovídají ani celková čísla o výstavbě. S více než 42 tisíci byty, jejichž výstavba byla zahájena v posledních dvanácti měsících, se sice dostáváme na nejvyšší úroveň za poslední tři a půl roku, v přepočtu na počet obyvatel to však nepředstavuje ani čtyři byty na tisíc lidí. Oproti Polsku navíc navzdory letošním velmi slibným číslům stále zaostáváme přibližně o třetinu, takže o silné výstavbě lze hovořit maximálně v lokálním měřítku. A už vůbec ne v Praze.
Ze statistik výstavby za jednotlivé kraje totiž vyplývá, že skutečný boom se neodehrává v hlavním městě, kde je nedostatek bytů dlouhodobě největší, ale v Jihomoravském kraji. Ten má sice méně obyvatel než Praha nebo Středočeský kraj, přesto se zde staví více bytů, a navíc intenzivněji. S necelými šesti novými byty na tisíc obyvatel už totiž může tento region směle konkurovat celostátním polským výsledkům.
Extrémní ceny nemovitostí ženou Čechy do mikrobytů. Z nových bytových jednotek zmizel za deset let celý pokoj
Nepřekvapuje proto, že ani současný boom zatím nestačí k tomu, aby se růst cen nových bytů alespoň zastavil. Kromě toho, že výstavba po předchozích slabších letech působí téměř rekordně, dál rostou i náklady spojené s výstavbou včetně cen stavebních pozemků, materiálů a práce. Současně není patrné žádné výraznější ochlazení poptávky. Zájem domácností neutichá, což potvrzuje čtyřleté maximum počtu nových hypoték. Silný zůstává také příběh investičních bytů jako ochrany proti inflaci, podpořený skutečným růstem cen nemovitostí v posledních deseti letech. Investice do bytového fondu se navíc staly atraktivní i pro konzervativněji zaměřené institucionální investory hledající dlouhodobý a stabilní výnos z nájemného.
Pokud lze na realitním trhu v dohledné době očekávat nějakou výraznější změnu, nebude jí plošné zlevnění. Pravděpodobnější je další rozevírání nůžek mezi novými a staršími byty, a to jak u prodejních cen, tak u nájemného. Kupující totiž stále více zohledňují nejen cenu samotné nemovitosti, ale i náklady, které si vyžádá její budoucí provoz a modernizace. Kvalita bydlení tak bude hrát stále větší roli.
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