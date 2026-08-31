Vlny veder ukazují jeden z problémů současné energetiky. Přes den solární elektrárny vyrábějí elektřiny dost, ale večer, když slunce zapadne a lidé dál naplno používají klimatizace, může elektřina chybět. Právě v takové chvíli mohou pomoci baterie, které přes den uloží přebytečnou elektřinu a večer ji dodají zpět do sítě. Příkladem země, která na bateriové úložiště výrazně sází, je Bulharsko.
Letošní vlna veder a sucha, která výrazně omezila produkci jaderných a vodních elektráren v Maďarsku a Rumunsku, ukazuje význam bateriové akumulace pro prevenci nedostatku elektřiny způsobeného podobným počasím. Maďarsko i Rumunsko disponují poměrně vysokým instalovaným výkonem fotovoltaických elektráren (8,5 respektive 10 GW), které během dne pokrývají významnou část poptávky po elektřině. Ve večerních hodinách, kdy fotovoltaiky přestávají vyrábět, ovšem neklesá spotřeba klimatizací, což vede k vysokému odběru ze sítě.
Co se dočtete dál
- Jak velká bateriová kapacita může zabránit výpadkům energie?
- Jaké legislativní a dotační kroky podporují rozvoj akumulace?
- Jak by zařazení baterií do kapacitních aukcí ovlivnilo český trh s energií?