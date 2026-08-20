Je českou tradicí projektovat si do politiků představy o změně života k lepšímu. Ti, kteří v tom neznají míru, z nich vytvářejí polobohy a ztrácejí schopnost kriticky posuzovat jejich možnosti, slova a činy. 21. srpen je dobrým dnem si připomenout, že to ničemu neprospívá.
Prezident Tomáš Masaryk nebyl pro část národa jen polobohem, ale také tatíčkem. Správně bychom měli psát Tatíčkem. Ach synku, synku…
Poválečná euforie vynesla na politický olymp soudruhy Stalina a Gottwalda. Kdo se k nim nemodlil, dopadl špatně. Procitnutí bylo pro mnoho „věřících“ drsné, ale někteří členové sekty jim obětují dodnes. Jen si k nim přidali válečného zločince Putina.
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