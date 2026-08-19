Pochválen budiž Donald Trump. Nejmocnější muž světa, pružně měnící své postoje, se nám komentátorům svědomitě stará o práci. Není týdne, aby neperlil – a k výkladu toho, co chtěl vlastně prezident říci a proč to říká právě teď, bývá občas kromě znalostí zapotřebí i trocha představivosti.

Trumpovu nelibost nově pocítila Jižní Korea. Prezident nařídil svému ministrovi obrany, pardon, ministru války Hegsethovi, aby se jeho podřízení méně angažovali v nynějším americko-jihokorejském vojenském cvičení. Je to hned dvojí chyba.

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Co se dočtete dál

  • Proč je vycouvání z manévrů chyba.
  • Co Donald Trump sleduje.
  • Proč se mu nepovede zbavit Severní Koreu jaderných zbraní.