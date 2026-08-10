Čelíme velkému spolčení hlupců. Nejen tuzemských, ale i zahraničních. Nejen běžné velikosti, ale i ME(A)GA. Také díky nim čelíme velkému horku a suchu. A bude hůř.

Nemusíme být silničáři, aby nás počasí dokázalo zaskočit v libovolné chvíli našeho života. Třeba tím, že v zimě mrzne a v létě je horko. Hlupec to vyhodnotí tak, že je vše při starém, nic se neděje a není třeba nic dělat. Člověk přemýšlivý raději porovnává fakta a data.

Ano, v minulých desetiletích občas teplota spadla pod minus třicet i jinde než na šumavských slatích a naopak vystoupala k plus čtyřiceti na několika místech i u nás. Přesto jsou letošní teploty důvodem k vážnému znepokojení do budoucna. Stejně jako rozsáhlé sucho.

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Co se dočtete dál

  • Jak se projevuje sucho v Česku a proč bude hůř?
  • Kde se bere ideologická zabedněnost těch, kteří mávají rukou s tím, že „sucho bylo vždycky“?
  • Co by se mělo dělat a nedělá?