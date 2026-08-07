Jsou chvíle, kdy se my Češi dmeme pýchou, jací jsme to kabrňáci a jak svět vidí, že jsme skvělí. To třeba když naše tenistky ovládnou Wimbledon nebo (aspoň část společnosti) když obletí svět fotky našeho prezidenta, jak si fotí Velkou cenu Maďarska, a zahraniční sociální sítě přetékají poznámkami, jak nám Čechům prezidenta závidí.

A pak jsou chvíle, kdy zase sebemrskačsky bědujeme, že takovou ostudu svět neviděl. Třeba když naše delegace na summitu NATO je mírně řečeno rozpolcená. Nebo když z fotbalového mistrovství světa odjíždíme dřív, než si vůbec všimneme, že začalo.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak Češi sami popisují svou národní identitu?
  • Jak prezidentův neformální moment ovlivnil vnímání Česka v zahraničí?
  • Kde vznikají propasti mezi schopnostmi Česka a povědomím o něm ve světě?

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.