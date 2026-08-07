Jsou chvíle, kdy se my Češi dmeme pýchou, jací jsme to kabrňáci a jak svět vidí, že jsme skvělí. To třeba když naše tenistky ovládnou Wimbledon nebo (aspoň část společnosti) když obletí svět fotky našeho prezidenta, jak si fotí Velkou cenu Maďarska, a zahraniční sociální sítě přetékají poznámkami, jak nám Čechům prezidenta závidí.
A pak jsou chvíle, kdy zase sebemrskačsky bědujeme, že takovou ostudu svět neviděl. Třeba když naše delegace na summitu NATO je mírně řečeno rozpolcená. Nebo když z fotbalového mistrovství světa odjíždíme dřív, než si vůbec všimneme, že začalo.
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