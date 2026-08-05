Státní investice do infrastruktury, byť na dluh, jsou správné. Správné je také, že stát chce šetřit každou korunu na provozu. A obojí stát správně dělá, když v programovém prohlášení chce stavět dálnice a železnice skrz projekty PPP. Dokážou být levnější. Když se v tendru správně vybere skutečně nejlevnější soutěžitel.
A to je teď u dostavby D35 ohroženo. Vypsaná soutěž jasně říká, že vítězem bude nejlevnější nabídka. Z dostupných informací to však vypadá, jako by si to hodnotitelé interpretovali tak, že se mají v nabídkách podívat pouze na jedno číslo – sumu budoucích plateb. A prostě najít to nejnižší, to že pak určí vítěze.
Nejnižší cena je otázka ekonomická, nikoli otázka algebry druhé třídy. Chceme-li skutečně splnit zadání soutěže a vyhnout se tak napadení u soudů a dalšímu oddálení momentu, kdy tato země bude mít konečně alternativu k zoufale nezvládající D1, je potřeba hledat skutečně nejnižší cenu. Vyhraje-li projekt, který si řekl o 10 namísto 11, ale nakonec mu budu muset zaplatit 12, nevyhraje nejlevnější nabídka. A u dvacetiletých projektů je pravděpodobnost doplateb vyšší než u tradičních dvouletých. I u právně „ošetřených“ PPP.
Zhruba po sto letech tendrování už víme, jak nejnižší cenu určit. Že třeba míru „nepředvídatelností“ je nutno určit ze zkušeností soutěžících se stavěním v zapeklitostech českého stavebního řádu. Zvlášť když je součástí i nejdelší dálniční tunel. To je vždy loterie. Ekonomie pro to i zavedla termín – „vítězovo prokletí“. Zohledněním pouze nejnižšího čísla totiž doplatby neminimalizujeme, nýbrž maximalizujeme.
A hlavně, v případě, kdy je zadavatelem stát, se musí skutečná cena spočítat včetně rozdílů v daňových příjmech projektů pro stát. Pokud projekt za 11 přinese do státního rozpočtu 3, pak je levnější než projekt za 10, který přinese 1. A stát může danit jen faktory v jeho jurisdikci. To není nacionalismus, to je hledání nejnižší ceny. Jak vyžaduje zadání.
Jednotlivé projekty nejsou veřejné. Ekonom tak nemá možnost nejnižší cenu určit. Hodnotitel však k tomu potřebné informace má.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit