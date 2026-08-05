Státní investice do infrastruktury, byť na dluh, jsou správné. Správné je také, že stát chce šetřit každou korunu na provozu. A obojí stát správně dělá, když v programovém prohlášení chce stavět dálnice a železnice skrz projekty PPP. Dokážou být levnější. Když se v tendru správně vybere skutečně nejlevnější soutěžitel.

A to je teď u dostavby D35 ohroženo. Vypsaná soutěž jasně říká, že vítězem bude nejlevnější nabídka. Z dostupných informací to však vypadá, jako by si to hodnotitelé interpretovali tak, že se mají v nabídkách podívat pouze na jedno číslo – sumu budoucích plateb. A prostě najít to nejnižší, to že pak určí vítěze.

Nejnižší cena je otázka ekonomická, nikoli otázka algebry druhé třídy. Chceme-li skutečně splnit zadání soutěže a vyhnout se tak napadení u soudů a dalšímu oddálení momentu, kdy tato země bude mít konečně alternativu k zoufale nezvládající D1, je potřeba hledat skutečně nejnižší cenu. Vyhraje-li projekt, který si řekl o 10 namísto 11, ale nakonec mu budu muset zaplatit 12, nevyhraje nejlevnější nabídka. A u dvacetiletých projektů je pravděpodobnost doplateb vyšší než u tradičních dvouletých. I u právně „ošetřených“ PPP.

Zhruba po sto letech tendrování už víme, jak nejnižší cenu určit. Že třeba míru „nepředvídatelností“ je nutno určit ze zkušeností soutěžících se stavěním v zapeklitostech českého stavebního řádu. Zvlášť když je součástí i nejdelší dálniční tunel. To je vždy loterie. Ekonomie pro to i zavedla termín – „vítězovo prokletí“. Zohledněním pouze nejnižšího čísla totiž doplatby neminimalizujeme, nýbrž maximalizujeme.

A hlavně, v případě, kdy je zadavatelem stát, se musí skutečná cena spočítat včetně rozdílů v daňových příjmech projektů pro stát. Pokud projekt za 11 přinese do státního rozpočtu 3, pak je levnější než projekt za 10, který přinese 1. A stát může danit jen faktory v jeho jurisdikci. To není nacionalismus, to je hledání nejnižší ceny. Jak vyžaduje zadání.

Jednotlivé projekty nejsou veřejné. Ekonom tak nemá možnost nejnižší cenu určit. Hodnotitel však k tomu potřebné informace má.

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