Možnost zřídit společnou obecní policii nebo mít jeden centrální úřad. I to by mohly být nové pravomoci společenství obcí. Stát tak chce podpořit jejich vznik a rozšiřování. Novelu, která větší možnosti spolupráce mezi radnicemi přináší, projedná v pondělí vláda. Jde přitom o podobný návrh, jaký současná koalice v minulém volebním období v závěrečném projednávání obstrukcemi zablokovala a zabránila tak jeho schválení.

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Co se dočtete dál

  • Co přináší novela o společenství obcí.
  • Jaké budou mít nové pravomoci.
  • Co na tom obcím vadí.
  • Jak to vidí kraje.

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