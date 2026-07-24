Možnost zřídit společnou obecní policii nebo mít jeden centrální úřad. I to by mohly být nové pravomoci společenství obcí. Stát tak chce podpořit jejich vznik a rozšiřování. Novelu, která větší možnosti spolupráce mezi radnicemi přináší, projedná v pondělí vláda. Jde přitom o podobný návrh, jaký současná koalice v minulém volebním období v závěrečném projednávání obstrukcemi zablokovala a zabránila tak jeho schválení.
Co se dočtete dál
- Co přináší novela o společenství obcí.
- Jaké budou mít nové pravomoci.
- Co na tom obcím vadí.
- Jak to vidí kraje.
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