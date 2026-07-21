Když nějaký tým prohrává, začne si zpravidla stěžovat na rozhodčího. Platí to nejen ve sportu, ale i v politice. Dokázala nám to vláda Andreje Babiše, které se nepovedlo zatrhnout prezidentovi účast na summitu NATO a teď napadá Ústavní soud, který cestu hlavy státu předběžným opatřením umožnil. Příběh nás ale informuje nejen o komické ublíženosti Babišovy sestavy. Má i zásadní rozměr týkající se možného ohrožení samotných základů našeho právního státu.
Co se dočtete dál
- V čem spočívá důvod napětí mezi mocí výkonnou a soudní.
- Jak vláda útočí na Ústavní soud, který rozhoduje jinak, než si přeje.
- V čem je to nebezpečné pro fungování právního státu.
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