O tokenizaci cenných papírů se mluví už řadu let. Pro většinu lidí ale zůstávala abstraktním konceptem budoucnosti. Až dosud. Ve středu 15. července se před zraky veřejnosti odehrála první živá demonstrace na půdě americké clearingové agentury DTCC. Podílelo se na ní více než třicet institucí a technologických partnerů, mimo jiné BlackRock, JPMorgan, Goldman Sachs, Vanguard, Nasdaq, NYSE, CME Group, Microsoft, Chainlink Labs, Digital Asset (Canton Network) nebo Citadel Securities.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jakou novinku představily světové kapitálové trhy?
  • Jak se tokenizované cenné papíry chovají v reálném světě?
  • Stane se tokenizace součástí běžné finanční infrastruktury?
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se