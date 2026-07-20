O tokenizaci cenných papírů se mluví už řadu let. Pro většinu lidí ale zůstávala abstraktním konceptem budoucnosti. Až dosud. Ve středu 15. července se před zraky veřejnosti odehrála první živá demonstrace na půdě americké clearingové agentury DTCC. Podílelo se na ní více než třicet institucí a technologických partnerů, mimo jiné BlackRock, JPMorgan, Goldman Sachs, Vanguard, Nasdaq, NYSE, CME Group, Microsoft, Chainlink Labs, Digital Asset (Canton Network) nebo Citadel Securities.
Co se dočtete dál
- Jakou novinku představily světové kapitálové trhy?
- Jak se tokenizované cenné papíry chovají v reálném světě?
- Stane se tokenizace součástí běžné finanční infrastruktury?
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